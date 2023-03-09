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Истомин о Мироновой: «Сейчас состояние лучше, она настроена стартовать в Тюмени. Одну гонку пробежим, а дальше посмотрим»

Светлана Миронова выступит как минимум в одной гонке на этапе Кубка Содружества в Тюмени. Об этом сообщил тренер сборной России Артем Истомин.

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