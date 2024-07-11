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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Клэю и правда нужна была эта смена обстановки. Переход пойдет ему на пользу»

4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» покинул клуб после 13 совместных сезонов. «С 2014 по 2019, до травмы, Клэй был уверен в себе и непоколебим.

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