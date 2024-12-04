Сообщается об утреннем взрыве в Грозном, в аэропорту города вводился план «Ковёр» Украинский беспилотник мог атаковать столицу Чеченской республики, жители Грозного под утро слышали звук взрыва в городе.
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Сообщается об утреннем взрыве в Грозном, в аэропорту города вводился план «Ковёр» Украинский беспилотник мог атаковать столицу Чеченской республики, жители Грозного под утро слышали звук взрыва в городе.
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