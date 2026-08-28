Ямалец получил более 10 лет колонии за убийство племянника и хранение взрывчатки

В Тазовском районе ЯНАО суд вынес приговор 59-летнему мужчине, застрелившему племянника. К сроку за убийство добавили наказание за хранение пороха, найденного у него в доме при обыске, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
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