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Красный Север

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Ямалец получил более 10 лет колонии за убийство племянника и хранение взрывчатки

Ямалец получил более 10 лет колонии за убийство племянника и хранение взрывчатки

В Тазовском районе ЯНАО суд вынес приговор 59-летнему мужчине, застрелившему племянника. К сроку за убийство добавили наказание за хранение пороха, найденного у него в доме при обыске, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

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