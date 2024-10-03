"Царьград" ставит нам в пример Израиль

Сергей Федотов

А что не так-то? Израиль можно не любить, можно не поддерживать, ненавидеть за их жестокость. Но повода над собой смеяться евреи не дают. У них нет "Красных линий", они не выражают "Решительной озабоченности", не пугают изменением "военной доктрины". Они херачут своего врага не оглядываясь ни на что. И, последнюю войну, 7 октября прошлого года начал не Израиль. Евреи всего лишь ответили. Жестоко? Да. Но, разве с арабами можно мягко? Афганские моджахеды, чеченские бандиты, боевики Аль-Кайда, ИГИЛ, ХАМАС, Хезболла, Басаевы, Радуевы, Бен Ладены, вы видите между ними разницу? Я нет. Десятки лет арабы устраивают теракты по всему миру, взрывают жилые дома, культурные, развлекательные и торговые центры, в т.ч. и в нашей стране. Вспарывают животы беременным женщинам, захватывают заложников, режут глотки пленным, в т.ч. и нашим. Всё это арабы. Вы про евреев можете такое сказать? Евреи жестоки только с арабами. Арабы со всеми, в т.ч. и с нами, с Россией. Евреи мужики с яйцами. Над их "последним 850-м китайским предупреждением" никто не смеётся.....и над18-й "красной линией" тоже. Они не пугают "ударами по центрам принятия решений". Они наносят эти удары.