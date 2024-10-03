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"Царьград" ставит нам в пример Израиль

"Царьград" ставит нам в пример Израиль

Вот я как зайду на "Царьград", так потом такую личную неприязнь испытываю, что не то, что кушать - пить не могу! Как развезут вечно, просто удивляешься, кто там тексты редактирует и темы дает.

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Комментарии
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Валерий Федосеев
Пару раз прочёл « Царьград » и зарёкся глаза с руками пачкать!
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18 час.
Федор Родников
Не спешите судить евреев ведь только благодаря своей жёсткости,бескомпромиссности,холодному уму,а не эмоциями они и выживают тысячелетия,несмотря на все гонения и уничтожения.
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15 час.
Сергей Федотов
А что не так-то? Израиль можно не любить, можно не поддерживать, ненавидеть за их жестокость. Но повода над собой смеяться евреи не дают. У них нет &quot;Красных линий&quot;, они не выражают &quot;Решительной озабоченности&quot;, не пугают изменением &quot;военной доктрины&quot;. Они херачут своего врага не оглядываясь ни на что. И, последнюю войну, 7 октября прошлого года начал не Израиль. Евреи всего лишь ответили. Жестоко? Да. Но, разве с арабами можно мягко? Афганские моджахеды, чеченские бандиты, боевики Аль-Кайда, ИГИЛ, ХАМАС, Хезболла, Басаевы, Радуевы, Бен Ладены, вы видите между ними разницу? Я нет. Десятки лет арабы устраивают теракты по всему миру, взрывают жилые дома, культурные, развлекательные и торговые центры, в т.ч. и в нашей стране. Вспарывают животы беременным женщинам, захватывают заложников, режут глотки пленным, в т.ч. и нашим. Всё это арабы. Вы про евреев можете такое сказать? Евреи жестоки только с арабами. Арабы со всеми, в т.ч. и с нами, с Россией. Евреи мужики с яйцами. Над их &quot;последним 850-м китайским предупреждением&quot; никто не смеётся.....и над18-й &quot;красной линией&quot; тоже. Они не пугают &quot;ударами по центрам принятия решений&quot;. Они наносят эти удары.
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15 час.

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