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Первое место в Израиле и рекордный бюджет: как Ашдод встретил 1 сентября

Первое место в Израиле и рекордный бюджет: как Ашдод встретил 1 сентября

Утро 1 сентября 2026 года в Ашдоде началось со школьных звонков для 56 357 детей. Новый учебный год стартовал сразу в 132 школах и 443 детских садах города, а первые часы мэр д-р Ихиэль Ласри и … .

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