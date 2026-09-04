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С 10 сентября в отношениях станет жарче: первый месяц осени станет переломным для многих пар

С 10 сентября в отношениях станет жарче: первый месяц осени станет переломным для многих пар

Вхождение Венеры в знак Скорпиона открывает период глубоких страстей, эмоциональной честности и неизбежных перемен в личной жизни, когда поверхностное общение перестает устраивать, а все тайное становится явным.

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