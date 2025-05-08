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Российские журналисты застряли в Индии из-за обострения с Пакистаном почти на сутки

Российские журналисты застряли в Индии из-за обострения с Пакистаном почти на сутки

Из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном из Нью-Дели не может вылететь группа российских журналистов, в том числе корреспондент RTVI<strong>Делегация российских журналистов, приехавшая в Индию по приглашению МИД страны, застряла в Нью-Дели из-за многочасовой задержки рейса.

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