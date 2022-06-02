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Пусть сгинут в котлах: ФСБ не справилась бы с истреблением бандеровцев – Стешин

Пусть сгинут в котлах: ФСБ не справилась бы с истреблением бандеровцев – Стешин

Владимир Гладков.   Если бы Русские войска сразу с началом военной операции стремительно взяли всю Украину, Россия бы получила вызов, с которым столкнулся СМЕРШ в конце Великой Отечественной войны, только в масштабах 40-милионного государства.

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