Пусть сгинут в котлах: ФСБ не справилась бы с истреблением бандеровцев – Стешин

Владимир Гладков. Если бы Русские войска сразу с началом военной операции стремительно взяли всю Украину, Россия бы получила вызов, с которым столкнулся СМЕРШ в конце Великой Отечественной войны, только в масштабах 40-милионного государства.
Владимир Гладков. Если бы Русские войска сразу с началом военной операции стремительно взяли всю Украину, Россия бы получила вызов, с которым столкнулся СМЕРШ в конце Великой Отечественной войны, только в масштабах 40-милионного государства.
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