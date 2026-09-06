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Кузбасс теряет добычу: Ростехнадзор блокирует две шахты

Кузбасс теряет добычу: Ростехнадзор блокирует две шахты Ведомство остановило выемку угля на «Чертинской-Коксовой» и горные работы на «Грамотеинской».

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