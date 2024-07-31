Вице-спикер Совфеда встретился с японским депутатом Судзуки

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев провел встречу с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
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