"Украли велосипеды". В Барнауле нашли двух пропавших мальчиков

Дети ушли в неизвестном направлении 15 ноября В Барнауле живыми и здоровыми нашли двух пропавших накануне мальчиков возрастом 9 и 14 лет, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт".