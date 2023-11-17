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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Украли велосипеды". В Барнауле нашли двух пропавших мальчиков

"Украли велосипеды". В Барнауле нашли двух пропавших мальчиков

Дети ушли в неизвестном направлении 15 ноября В Барнауле живыми и здоровыми нашли двух пропавших накануне мальчиков возрастом 9 и 14 лет, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт".

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