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Всё о женщинах

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«Привычка, а не традиция»: психолог объяснила присутствие алкоголя на новогоднем столе

«Привычка, а не традиция»: психолог объяснила присутствие алкоголя на новогоднем столе

Российский специалист рассказала, почему люди пьют алкоголь во время празднований. Клинический и кризисный психолог Алена Мирошниченко объяснила, что присутствие алкоголя на праздничном столе является последствием грамотного маркетинга, а не традицией.

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Комментарии
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Александр Силяков
Чушь собачья
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14 час.
М
ММ
Никогда не пил и не собираюсь. А сейчас перед Новым годом в магазинах появились безалкогольные вина разного вида и производителей. Спиртного народ стал пить меньше, рынок отреагировал!
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9 час.
А
Александр24
Не обязательно напиваться до состояния похмелья на следующий день. С 1986 по 1992 гг. совсем бросал пить и это, прямо скажем, были не самые лучшие годы в моей жизни.
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8 час.

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