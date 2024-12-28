«Привычка, а не традиция»: психолог объяснила присутствие алкоголя на новогоднем столе

Российский специалист рассказала, почему люди пьют алкоголь во время празднований. Клинический и кризисный психолог Алена Мирошниченко объяснила, что присутствие алкоголя на праздничном столе является последствием грамотного маркетинга, а не традицией.
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