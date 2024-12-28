«Привычка, а не традиция»: психолог объяснила присутствие алкоголя на новогоднем столе

Никогда не пил и не собираюсь. А сейчас перед Новым годом в магазинах появились безалкогольные вина разного вида и производителей. Спиртного народ стал пить меньше, рынок отреагировал!

А

Александр24

Не обязательно напиваться до состояния похмелья на следующий день. С 1986 по 1992 гг. совсем бросал пить и это, прямо скажем, были не самые лучшие годы в моей жизни.