На днях в Евпатории разгорелся крупный скандал с участием бизнесмена по фамилии Алавердян, который во время разговора со своим сотрудником Даниилом обещал жёстко расправиться с его женой.
Алавердян, угрожавший покалечить жену своего сотрудника, изменился в лице когда к нему пришли ребята из "Русской общины"
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Виктор Борисов
*Состав участковых МВД по гор. Сочи (включая Адлер, Дагомыс, Красную Поляну, Лазаревское и Мацесту):* Алтыбармакян Левон Варужанович Андреев Давид Петросович Бартышева Эльвина Филюсовна Биктимиров Артур Айкович Досторян Руслан Альбертович Зопунян Артур Аликович Ичмелян Андрей Мигранович Кагосян Давид Андреевич Каловорян Ованес Сергеевич Кесян Овагим Овагимович Кешишян Мисак Григорьевич Кирбашин Карен Сергеевич Кожев Заур Асланович Кортхонджия Милана Автандиловна Кремлян Оганес Рубикович Макарян Павел Ширакович Матосян Ардашес Агопович Микаелян Ашот Владимирович Мумджян Артем Ованесович Оганесян Пируза Жораевна Одаев Владислав Сетдарович Оксузян Рубен Рафикович Панян Грачик Бабкенович Пашян Артем Каренович Саакян Артур Аликович Силоян Артур Севанович Тарзян Тигран Врежович Трапизонян Альберт Леванович Туманян Дмитрий Сергеевич Туркменян Армен Ашотович Устян Артур Айкович Хабурзания Вахтанг Молхазович Хриштакян Брюс Хачикович Цатурян Акоп Константинович Янукян Аркадий Иосифович 😂😜 *_Пипец краснодарскому краю._* 🥷
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14 час.
Анна Зареченская
Гражданство купил у продажных чиновников, они ему и бизнес организовали.
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12 час.
ВБ
Владимир Байков
На кичу засранца.
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10 час.
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