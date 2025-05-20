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Алавердян, угрожавший покалечить жену своего сотрудника, изменился в лице когда к нему пришли ребята из "Русской общины"

Алавердян, угрожавший покалечить жену своего сотрудника, изменился в лице когда к нему пришли ребята из "Русской общины"

На днях в Евпатории разгорелся крупный скандал с участием бизнесмена по фамилии Алавердян, который во время разговора со своим сотрудником Даниилом обещал жёстко расправиться с его женой.

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