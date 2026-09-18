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RT Russia

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Спасший подростка и его маму из горной реки получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Спасший подростка и его маму из горной реки получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что премию имени Тиграна Кеосаяна получит мужчина из Владикавказа Инал, который спас подростка и его маму из бурной горной реки.

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