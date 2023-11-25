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«Газпром» нанес удар по немецкой Wintershall, в США ещё раз рухнула добыча газа, а экономика Британии рушится

«Газпром» нанес удар по немецкой Wintershall, в США ещё раз рухнула добыча газа, а экономика Британии рушится

171K прочитали Главным итогом 2022 года стало то, что Британия погружается в хаос. Страна охвачена протестами, экономические показатели приводят островную элиту в ужас.

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