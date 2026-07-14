Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

NASA изменило ракету для миссии SunRISE на SpaceX Falcon Heavy

NASA изменило ракету для миссии SunRISE на SpaceX Falcon Heavy

NASA приняло решение изменить носитель миссии SunRISE (Sun Radio Interferometer Space Experiment). Вместо ракеты United Launch Alliance Vulcan Centaur для запуска шести научных спутников будет использоваться SpaceX Falcon Heavy.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии