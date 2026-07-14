NASA изменило ракету для миссии SunRISE на SpaceX Falcon Heavy

NASA приняло решение изменить носитель миссии SunRISE (Sun Radio Interferometer Space Experiment). Вместо ракеты United Launch Alliance Vulcan Centaur для запуска шести научных спутников будет использоваться SpaceX Falcon Heavy.
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