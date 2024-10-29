Глава ВОЗ предрек разрушительные последствия после одного решения Израиля

Запрет парламентом Израиля деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) повлечет за собой разрушительные последствия, предрек глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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