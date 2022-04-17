Popcaketv

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«Мне сократили зарплату». Как не впасть в панику? Мнение эксперта

«Мне сократили зарплату». Как не впасть в панику? Мнение эксперта

Известный психолог Майкл Аргайл в книге «Психология счастья» как-то сказал, что деньги – это ресурс, который дает контроль над событиями.

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