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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силкин негативен к иностранным тренерам в РПЛ: «Хороший к нам не поедет. Вопрос к руководителям – они патриоты клубов? Что делать российским тренерам?»

«Я негативно отношусь к иностранным тренерам в РПЛ. Хороший иностранный тренер к нам не поедет, так как все мечтают попасть в гранд.

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