Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире / © Visual Capitalist На инфографике представлены 20 ведущих стран по объему производства транспортных средств в 2025 году на основе последних данных Международной организации автопроизводителей (OICA).
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