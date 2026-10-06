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Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире

Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире

Рейтинг: крупнейшие производители автомобилей в мире / © Visual Capitalist На инфографике представлены 20 ведущих стран по объему производства транспортных средств в 2025 году на основе последних данных Международной организации автопроизводителей (OICA).

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