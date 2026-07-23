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Кубок Карри. 2-й тур. «Читас» сыграют с «Шаркс», «Лайонс» встретятся с «Пумас», другие матчи

В ЮАР стартует второй тур Кубка Карри по регби. Регби Кубок Карри 2-й тур 24 июля Читас — Шаркс — 18.

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