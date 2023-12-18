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Закон и Порядок

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Разведка добыла карту - до каких городов Залужный готов отступать

Разведка добыла карту - до каких городов Залужный готов отступать

На днях состоялось два важных события. Которые слегка развеяли туман по поводу ближайших событий в нашем противостоянии с Украиной.

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