На этом фоне в США объяснили, почему Вашингтон не пойдет на переговоры с Москвой по Украине. ВС РФ за сутки освободили почти 2 кв км территории возле Часов Яра ВС РФ продолжают наступательные действия в районе Часова Яра.
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