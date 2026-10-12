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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Аль-Насра» Роналду и «Нефтчи» из-за ракетной атаки хуситов на Эр-Рияд отложили на час

Матч « Аль-Насра » против « Нефтчи » из Ферганы начался с задержкой в один час из-за ракетной атаки на Саудовскую Аравию.

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