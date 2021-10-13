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Палитра интерьера — почему нельзя думать категориями желтый/красный? Как работают настоящие колористы?

Палитра интерьера — почему нельзя думать категориями желтый/красный? Как работают настоящие колористы?

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Van Van
И даже при разложении всего на 5 основных цветов, мы все равно получаем палитру богатых, природных оттенков - какие у художника были краски такими и малевал, а сейчас вместо того чтобы творчеством заниматься в анализ ударились))

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