Палитра интерьера — почему нельзя думать категориями желтый/красный? Как работают настоящие колористы?

Квартира, дом, дачаДом/ДачаПалитра интерьера — почему нельзя думать категориями желтый/красный? Как работают настоящие колористы?Расхожие советы по дизайну интерьеров говорят что-то типа «сочетайте лимонный с бирюзовым, используйте графитовые акценты».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVVVan VanИ даже при разложении всего на 5 основных цветов, мы все равно получаем палитру богатых, природных оттенков - какие у художника были краски такими и малевал, а сейчас вместо того чтобы творчеством заниматься в анализ ударились))Комментировать
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