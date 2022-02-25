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Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за событий на Украине введет Канада, объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции, которую транслировали в эфире канадского телевидения.

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