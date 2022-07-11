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Провал бойкота до его начала: Россия снова переиграла Запад на G20

Провал бойкота до его начала: Россия снова переиграла Запад на G20

Страны Запада, пытаясь объявить России бойкот на первом этапе международного саммита G20, в очередной раз сели в лужу, проявив свою слабость на международной арене.

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