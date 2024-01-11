В Москве задержали лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова

Бидон выступил в конгрессе и сказал " Бывайте "буратины укростана" Если правильно понимаю, то бросили они хуторян , как обычно и по старой национальной традиции.. )))

Александр Глущенко

М.С. Кедров (Цедерман) родился в 1878 - расстрелян в 1941 гг. Коммунист, палач, врач-садист, детоубийца, чекист, наркоман, основатель и организатор первых концлагерей Михаил Кедров - еще до революции был пациентом психбольницы (наследственное — его старший брат сошел с ума). Вот ещё "герой".. и , что характерно , тоже с говорящей фамилией.