ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasilii Ghenciu
    Горе то какое для страны...Телеведущая Кудря...
  • Александр Кокарев
    Там компроматы такие что огого. Никуда не денешьсяЕК пойдёт на усту...
  • Misha Glusch
    торгаш чертовЕК пойдёт на усту...

В Москве задержали лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова

В Москве задержали лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова

Его доставили на допрос в СК.Фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»--> Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова доставили на допрос в Следственный комитет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
Бидон выступил в конгрессе  и сказал &quot; Бывайте &quot;буратины укростана&quot; Если правильно понимаю, то бросили они хуторян , как обычно и по старой национальной традиции.. )))
Ответить
4 час.
Александр Глущенко
Ответить
4 час.
Александр Глущенко
М.С. Кедров (Цедерман) родился в 1878 - расстрелян в 1941 гг. Коммунист, палач, врач-садист, детоубийца, чекист, наркоман, основатель и организатор первых концлагерей Михаил Кедров - еще до революции был пациентом психбольницы (наследственное — его старший брат сошел с ума). Вот ещё &quot;герой&quot;.. и , что характерно , тоже с говорящей фамилией.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх