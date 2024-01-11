Его доставили на допрос в СК.Фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»--> Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова доставили на допрос в Следственный комитет.
В Москве задержали лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова
Комментарии
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Александр Глущенко
Бидон выступил в конгрессе и сказал " Бывайте "буратины укростана" Если правильно понимаю, то бросили они хуторян , как обычно и по старой национальной традиции.. )))
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4 час.
Александр Глущенко
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4 час.
Александр Глущенко
М.С. Кедров (Цедерман) родился в 1878 - расстрелян в 1941 гг. Коммунист, палач, врач-садист, детоубийца, чекист, наркоман, основатель и организатор первых концлагерей Михаил Кедров - еще до революции был пациентом психбольницы (наследственное — его старший брат сошел с ума). Вот ещё "герой".. и , что характерно , тоже с говорящей фамилией.
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3 час.
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