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ИА Реалист

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  • Eduard
    Хельсинкфорс!Президент Финлянд...
  • Eduard
    Мы собственно не закончим это,пока Украина вся наша не станет.А позже возьмемся за Финляндию,тоже нашу часть когда-то!Президент Финлянд...
  • Eduard
    В Финляндии лидеры тоже клиенты психиатрии,которые политиков корчат? А у них в Европе одна "политика",тапочки Послам ...Президент Финлянд...

Президент Финляндии призвал продолжать бои на территории бывшей Украины

Президент Финляндии призвал продолжать бои на территории бывшей Украины

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Мирное решение конфликта на территории бывшей Украины невозможно, «единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя», заявил в эфире CNN президент Финляндии Александр Стубб.

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Комментарии
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Eduard
В Финляндии лидеры тоже клиенты психиатрии,которые политиков корчат? А у них в Европе одна &quot;политика&quot;,тапочки Послам США приносит и спрашивать,как им сегодня жить,что говорить!
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9 час.
Eduard
Мы собственно не закончим это,пока Украина вся наша не станет.А позже возьмемся за Финляндию,тоже нашу часть когда-то!
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8 час.
Eduard
Хельсинкфорс!
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8 час.

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