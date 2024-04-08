ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Мирное решение конфликта на территории бывшей Украины невозможно, «единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это на поле боя», заявил в эфире CNN президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Финляндии призвал продолжать бои на территории бывшей Украины
Комментарии
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Eduard
В Финляндии лидеры тоже клиенты психиатрии,которые политиков корчат? А у них в Европе одна "политика",тапочки Послам США приносит и спрашивать,как им сегодня жить,что говорить!
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9 час.
Eduard
Мы собственно не закончим это,пока Украина вся наша не станет.А позже возьмемся за Финляндию,тоже нашу часть когда-то!
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8 час.
Eduard
Хельсинкфорс!
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8 час.
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