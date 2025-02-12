В России подорожает такси

Поездки на такси в России подорожают на 7-19 процентов. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.
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