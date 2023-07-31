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Эксперты нашли 3 простых способа поддерживать вес после похудения

Эксперты нашли 3 простых способа поддерживать вес после похудения

Специалисты рекомендуют гражданам есть как можно больше продуктов, богатых клетчаткойИздание The Conversation узнало от экспертов, что сохранить результат после похудения возможно, но для этого стоит прибегнуть к нескольким простым способам.

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