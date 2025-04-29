Патрушев возложил на Киев вину за дестабилизацию в Черном море

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ответственность за дестабилизацию в Черном море лежит на Киеве. Москва и Вашингтон заинтересованы в обеспечении безопасности там и принимают необходимые меры, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.