Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Патрушев возложил на Киев вину за дестабилизацию в Черном море

Патрушев возложил на Киев вину за дестабилизацию в Черном море

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ответственность за дестабилизацию в Черном море лежит на Киеве. Москва и Вашингтон заинтересованы в обеспечении безопасности там и принимают необходимые меры, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

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