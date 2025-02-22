Психологи объяснили, почему нарциссы чаще чувствуют себя отвергнутыми

Чувство неприятия обществом — субъективное, основанное на восприятии человеком социальных сигналов. Окружающие могут намеренно игнорировать людей, но бывает, что некоторые чувствуют себя отвергнутыми, хотя в действительности это не так.
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