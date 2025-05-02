Не отдавать отчета: ипотечные заемщики смогут сэкономить на оценке жилья

Россияне смогут сэкономить на услугах оценщиков при оформлении ипотеки, выяснили «Известия». Сервис по оценке стоимости жилья и формированию документов с помощью искусственного интеллекта уже протестировали «Сбер» и банк «Дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии