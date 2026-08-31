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Царьград

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Москва обновила двор в Замоскворечье: новые зоны для детей и спорта

Москва обновила двор в Замоскворечье: новые зоны для детей и спорта

В Москве, в районе Замоскворечья, на улице Зацепа, дом 22, появилось новое общественное пространство с обновлёнными игровыми и воркаут-зонами.

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