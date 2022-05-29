Дональд Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать в случае конфликта с Россией, добиваясь увеличения их военных бюджетов

45-президент США Дональд Трамп посетил митинг своих сторонников в штате Вайоминг на западе страны. Во время своего выступления он заявил, как угрожал партнерам по НАТО, пообещав в случае возникновения конфликта с Россией отказать в защите союзникам.
45-президент США Дональд Трамп посетил митинг своих сторонников в штате Вайоминг на западе страны. Во время своего выступления он заявил, как угрожал партнерам по НАТО, пообещав в случае возникновения конфликта с Россией отказать в защите союзникам.
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