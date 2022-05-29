Аргументы недели

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  • Konstantin Петров
    Слышьте Русские, это санкции против Вас, а не против меня, они ненавидят Русский народ, а не меня такого дяденьку с ч...Медведев: санкции...
  • Samarium
    Такие вот они принципиальные у нас люди...гибкие и эластичные...Медведев: санкции...
  • Samarium
    А что он сам же говорил лет этак 10-15 тому назад... вот интересно было бы сравнить.....Медведев: санкции...

Дональд Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать в случае конфликта с Россией, добиваясь увеличения их военных бюджетов

45-президент США Дональд Трамп посетил митинг своих сторонников в штате Вайоминг на западе страны. Во время своего выступления он заявил, как угрожал партнерам по НАТО, пообещав в случае возникновения конфликта с Россией отказать в защите союзникам.

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