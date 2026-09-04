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ЦБ создаст отдельный портал с статистическими данными

Банк России планирует запустить отдельный портал данных, где будут расположены все статистические показатели, говорится в «Основных направлениях развития статистической деятельности Банка России».

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