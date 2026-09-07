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Татар-информ

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В Казани наказали водителя Toyota Camry, посадившего за руль маленького ребенка

В Казани наказали водителя Toyota Camry, посадившего за руль маленького ребенка

29-летнего водителя автомобиля Toyota Camry в Казани привлекли к административной ответственности за выходку, являющуюся грубым нарушением ПДД.

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