Макгинн стал рекордсменом «Астон Виллы» по голам в еврокубках (12), опередив Уоткинса (11)

Капитан « Астон Виллы » Джон Макгинн стал рекордсменом клуба по голам в европейских турнирах. 31-летний полузащитник на 11-й минуте забил гол в ворота « Брюгге » (3:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов .
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