Очень странные дела Дмитрия Пескова. Почему несмотря ни на что, он до сих пор занимает свой пост?

Поведение и поступки этого человека давно вызывают недоумение. Занимая пост пресс-секретаря главы государства, он не только не даёт развернутых и конкретных ответов на наболевшие вопросы, а напротив, мутит воду и нагоняет тумана.
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