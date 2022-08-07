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Волонтеры организации «Внуки» помогли пленным бойцам ВСУ записать видео для родных

Волонтеры организации «Внуки» помогли пленным бойцам ВСУ записать видео для родных

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency Российские волонтеры международной общественной организации «Внуки» помогли украинским военнопленным записать видео для родных, а затем показали ответные сообщения.

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