Волонтеры организации «Внуки» помогли пленным бойцам ВСУ записать видео для родных

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency Российские волонтеры международной общественной организации «Внуки» помогли украинским военнопленным записать видео для родных, а затем показали ответные сообщения.
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