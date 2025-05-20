Курганские автоинспекторы поймали 92 ребенка-нарушителя ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, направленного на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних школьных каникул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии