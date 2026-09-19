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Мировое обозрение

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Избирком Марий Эл аннулировал вброшенные на избирательном участке бюллетени

Избирком Марий Эл аннулировал вброшенные на избирательном участке бюллетени

Избирательная комиссия Медведевского района Марий Эл официально подтвердила факт вброса бюллетеней в стационарный ящик для голосования на участке №343.

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