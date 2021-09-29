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Путин и контрольные - почему президент всем руководит лично

Путин и контрольные - почему президент всем руководит лично

автор - Не может быть! Вот эта история с распоряжением уменьшить школьникам количество контрольных.

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Дмитрий Демочкин
Путин давно уже смотрит мультики с внуками и доверяет команде, которую создал.
Miner Markov
А что вы хотите? Ни один высший чиновник (министр), даже Мишустин, без ссылки на Гаранта, ни одно дело не решают. И еще и едим россию во всех делах примазывается к указаниям Президента...
Nikolay Stepanov
И я заметил в этих распоряжениях президента признаки идиотизма в минобре.
Игорь Тихонов
А в минздравоохранения, а в других министерствах? Везде сидят люди, которые не желают и не умеют действовать самостоятельно, а работают по принципу "как бы чего не вышло".. И самое главное, что такое положение дел всех устраивает!
Владимир Шевченко
Везде саботаж,чтобы подставить В.В.Путина.
Евгений Казанцев
Извените, но Путин пустышка. В реальности ничего хорошего за время своего правления он не сделал. Куда не глянь: сплошной вред. Вот и в образование лезет будто что-то понимает, а в реальности действует по указке рыжего, уничтожая образование, по типу: нам не нужны умные, достаточно и 3-х классного обучения. К этому Путин постепенно и подводит, с подачи чубайса.

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