Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака

. Весной 2022-го в России появилась Winline Медиалига. Казалось, что явление чисто российское, но через год Жерар Пике запустил в Испании Кингс Лигу: с Агуэро, Касильясом, финалом на «Камп Ноу» и геймификацией.
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