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Канчельскис о ЧМ-2026: «ФИФА думает только о деньгах, не о здоровье игроков и развитии футбола. Футболисты не отдохнут, это может привести к травмам»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ЧМ-2026. Турнир впервые проходит с участием 48 сборных вместо 32.

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