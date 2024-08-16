Ученые изучили механизм формирования памяти в головном мозге

Ученые из Базельского университета провели исследование механизма хранения памяти в головном мозге и обнаружили, что каждый отдельный опыт записывается параллельно как минимум в трех разных группах нейронов, которые возникают на разных этапах эмбрионального развития.
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