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Кравцов пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы после хита Березина. У форварда «Трактора» 2+3 в 5 матчах сезона

«Виталий Кравцов выбыл на срок в четыре-шесть недель, у него травма верхней части тела», – сообщили в пресс-службе челябинцев.

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