Самодельное взрывное устройство преступной группировки убило восемь солдат

Восемь мексиканских солдат погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Число случаев применения самодельных взрывных устройств в войне между преступными группировками в приграничном регионе Мичоакан-Халиско резко возросло.
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